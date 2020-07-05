"دينية النواب" تناقش مشكلة تعيين خطباء المكافأة وتحسين أوضاعهم المالية

استعرضت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشكلة تعيين خطباء المكافأة وتحسين أوضاعهم المادية، من خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النواب محمد عمارة، وممدوح مقلد، وأحمد العرجاوي، وعبد الباقي تركيا، ومصطفي كمال، بشأن تعيين خطباء المكافأة وتحسين أوضاعهم المادية.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم تعيينهم كأئمة 354 خطيبًا، وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2016، و110 في الاعلان التكميلي الأول، و85 في الإعلان التكميلي الثاني، و50 في الإعلان التكميلي الثالث، و15 في الإعلان التكميلي الرابع، و38 في الإعلان التكميلي الخامس، ليبلغ العدد الإجمالي 672 خطيبًا.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلي أن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين نقلوا على بند التحسين 1527 خطيببًا، وأن 119 نجحوا تحريريًا وجار اختبارهم شفويًا للحصول على تصريح خطابة على بند التحسين.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يجب على كل إمام وخطيب قبل صعوده للمنبر أن يكرم نفسه أولًا، ومن يعتلي المنبر يجب أن يكون على مستوى راق من العلم والذكاء والفطنة والحضور.

وتابع العبد: "الشكر لوزير الأوقاف علي تصفية هؤلاء الخطباء لكي تتناسب مع قيمة وقامة الدعوة الإسلامية، بحيث لا يقبل إلا من يتناسب مع هذا المقام".

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، وزارة الأوقاف بزيادة مسابقات خطباء المكافأة.