"النواب" يوافق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية

وافقت لجنة مشتركة من لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، ومكتب لجنة الشؤون الأفريقية، على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 181 لسنة 2020 بالموافقة علي ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، في حضور السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية.

ووقع علي ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والافريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن، وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، المملكة الاردنية الهاشمية، دوله أرتيريا، جمهورية جيبوتي في مدينة الرياض بتاريخ 6 يناير 2020.

ووفقا للميثاق يضم المجلس في عضويته الدول العربية والافريقية المُطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن التي تُصدق علي الميثاق ويهدف المجلس إلي رفع مستوي التعاون والتفاعم وتنسيق المواقف السياسية، توصيق التعاون الأمني، تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما يهدف المجلس، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تنسيق الجهود في مجال استثمار ثروات قاع وباطن البحر الأحمر وخليج عدن وتنمية الموارد البحرية وإدارة مصائد الأسماك، تعزيز التعاون في العديد من المجالات ومنها التقنية والبحث العلمي والاعلام والثقافة والسياحة.

وأكد السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية، أن الميثاق لا يستهدف تحالفا عسكريا كما لا يستهدف دوله ثالثه كما ادعي البعض، إنما الهدف منها التعاون البناء بين جميع دول المنطقة.

وقال لوزة، إنه من المتوقع أن يشهد أول اجتماع للمجلس أن يتم النظر في انشاء بعض المفوضيات بالاضافة لمقر الأمانة بمدينة الرياض، ومنها بحث إنشاء مفرضة أمنية يكون مقرها مصر، إضافة إلى مفوضيات أخرى تتوزع مقراتها على الدول الأعضاء.

بدوره أثنى وكيل لجنة الشؤون الأفريقية ماجد أبوالخير، على الاتفاقية، مؤكدا رغبة مصر في التكامل مع أشقائها، والتعاون معها في شتى المجالات.