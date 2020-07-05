"تشريعية النواب": مجلس الشيوخ له صلاحيات مراجعة وإعداد تقارير مكملة

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ سيمتلك صلاحيات تتمحور بمراجعة وإعداد التقارير والقوانين المكملة للدستور، بخرف مناقشته للاتفاقات السيادية المبرمة، فيما لن يقوم المجلس بأعمال الرقابة حتى لا تكون هناك رقابة مزدوجة بين البرلمان والحكومة.

وأضاف "الطماوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان المصري ستكون باختصاصات واضحة لدعم زيادة الإنتاجية في السلطة التشريعية، وفيه سيتم تشكيل مجلس للحكماء والعلماء، ومجلس به شخصيات أصحاب مهارات وكفاءات خاصة، ويستفيد مجلس النواب من تقاريره.

وأكد أن عودة المجلس يعد ثمرة من ثمار إرادة الشعب المصري والتي كانت واضحة خلال ثورة 30 يونيو، مثله كمثيل التعديلات الدستورية التي تمت في عامي 2014 و 2019 جاءا نتيجة لإرادة الشعب المصري وطلباته.