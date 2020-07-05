انتظام مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بالوحدات الصحية في الجيزة

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات، والتي بدأت السبت 4 يوليو 2020 للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

وأكد محافظ الجيزة أنّ 25% من الوحدات الصحية بالمحافظة بدأت استقبال المواطنين منذ اليوم الأول للمبادرة بإجمالي 62 وحدة صحية موزعة على 22 إدارة صحية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم العمل أيضا من خلال 5 مستشفيات إحالة، على أن يتم استكمال العمل بالوحدات الصحية اعتبارا من أول سبتمبر 2020.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنّ مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم وتقديم العلاج، وحال اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم.

وأكد محافظ الجيزة أنّ المحافظة وضعت خطة لتوعية السيدات بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقال محافظ الجيزة إنّه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، جرى تحديد الوحدات الصحية التي تم إجراء المبادرة بها، وهي الوحدات الصحية بمنشأة القناطر ونكلا ووردان وبني سلامة والمناشي البلد وذات الكوم بالإدارات الصحية لشرق وغرب منشأة القناطر ومكتب صحة الدقي وكفر الواصلين ودير الميمون والكريمات وعرب بني صالح ومنيل السلطان بمركز أطفيح ومركز طب الأسرة بميت عقبه بالعجوزة وشبرامنت وترسا بمركز أبو النمرس ووحدة رعاية الطفل بجنوب الجيزة وكفر شحاتة والقطوري والرقة الغربية وميت القائد.

كما تضمنت الوحدات الصحية: المتانيا وكفر الرفاعي والدناوية وبرنشت بالإدارة الصحية لجنوب وشمال العياط وأم خنان بالحوامدية وكفر نصار ونزلة السمان بالإدارة الصحية في الهرم والطالبية والكونيسة بالادارة الصحية بالعمرانية ومكتب صحة بولاق الدكرور وكفر طهرمس وبولاق الحضري بالإدارة الصحية ببولاق الدكرور، ووحدة رعاية الطفل بالبدرشين وميت رهينة وسقارة ودهشور وأبو رجوان بحري بالإدارة الصحية بالبدرشين والوحدات الصحية بالإخصاص والشوبك والمنيا والفهمين والغمازة الصغرى والديسمي ونجوع العرب.

وتضمنت كذلك، وحدة رعاية طفل الصف والجزيرة الشقراء بالإدارة الصحية بالصف، ووراق الحضر وطناش بالإدارة الصحية بالوراق، والوحدة الصحية بكرداسة والمعتمدية بمدينة كرداسة، والوحدة الصحية بالشيخ زايد وبالوحدات الصحية بالواحات البحرية بمنديشة ورعاية طفل الواحات بالباويطي وبالإدارة الصحية بشمال الجيزة بوحدتي غرب المطار وعزيز عزت.

وفي مدينة 6 أكتوبر بالوحدات الصحية بالحصري وأبو الوفا بالمنطقة الخامسة والسادسة، وبالإدارة الصحية بأوسيم في وحدات ببشتيل وبرطس والبراجيل.

وطالب محافظ الجيزة المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، مؤكدا أنّ المحافظة تسعى جاهدة من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بالتوازي مع مواجهة فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة، هند عبدالحليم نائب المحافظ، بالمرور على الوحدة الصحية بميت عقبة بحي العجوزة، لمتابعة انتظام المبادرة وتذليل أي معوقات، رافقها الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.