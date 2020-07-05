19 ألف طالب بالفرق النهائية يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة المنوفية

قال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي كورونا فيروس "كوفيد 19"، وذلك قبل انطلاق أعمال امتحانات الفرق النهائية بالجامعة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف، رئيس جامعة المنوفية، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية بجامعة المنوفية، انطلقت 1 يوليو الجاري، وتسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي شكاوى أو مشاكل بشأنها.

وأوضح مبارك في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن 19 ألف طالبة وطالبة مقيدون بالفرق النهائية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات، وذلك حتى 11 اغسطس المقبل وفقًا للجداول المعلنة.

وتابع رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة تسعى لافتتاح عدد من الكليات الجديدة العام المقبل، ومنها كليتي طب الأسنان والإعلام، لافتاً إلى أن الجامعة في انتظار اللجان المختصة من قبل الوزارة للإطلاع على الملفات ومراجعتها.