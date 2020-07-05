نجل نبوية السيد يرد على منشور لفنان على "فيسبوك": والدتي ماتت منذ 13 عاما

أبدى حسن شعبان نجل الفنانة الراحلة نبوية السيد، دهشته من الأخبار المنتشرة اليوم عن وفاة والدته.

وكان الفنان محمد علي رزق قد أعلن عبر حسابه بموقع "فيسبوك" وفاة الفنانة نبوية السيد، وكتب رزق: "الست الجميله الفنانة نبويه السيد في ذمة الله نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".

وأوضح نجل الفنانة الراحلة لـ"الوطن" أن والدته رحلت عن دنيانا منذ 13 عاما، وليس اليوم.

وأشار إلى أن الأسرة استقبلت العزاء في منطقة "البراجيل" بمحافظة الجيزة، حيث كانت تعيش والدته، قبل أن تُغادر منطقة عابدين، وغاب الفنانون عن تقديم واجب العزاء.

"نبوية" ظهرت في أعمالٍ عدّة، لعل أبرزها دورها في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" للفنان محمد هنيدي، عام 1997، إذ جسدت دور "أم منعم"، و"خالة عظيمة" في فيلم التي نصحت "عطية" الفنان يحيى الفخراني، ببيع أرضه لكي يتزوج من خطيبته زينات "مها عطية"، في فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، ومن مسلسلاتها "الناس في كفر عسكر" و"يوميات ونيس".