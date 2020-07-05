قرينة الرئيس ناعية رجاء الجداوي: ستبقى باقية في وجداننا للأبد

نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت قرينة الرئيس: "أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد.. رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.