فيديو.. لحظة دفن جثمان رجاء الجداوي في مقابر الأسرة بالبساتين

بثت جريدة "الوطن" لقطات للحظات دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وظهر في الفيديو عدد من الفنانين والمقربين من الفنانة رجاء الجداوي في أثناء توديعهم للفنانة للمرة الأخيرة، وانتهت مراسم دفن جثمان الجداوي في مقابر العائلة بمنطقة البساتين في القاهرة.

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة الراحلة، وكان من أول الحضور إلى المقابر الفنانة فيفي عبده، وبعد ذلك وصلت الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ومنير مكرم إلى المقابر بمنطقة البساتين.

كما حرصت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين على الحضور إلى المقابر بمنطقة البساتين، لتشييع جثمان الجداوي، وقالت الفنانة إلهام شاهين لـ"الوطن": "رجاء الجداوي كانت تحب الخير وصاحبة واجب وكنت أتواصل معها دائما".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل في الإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي.