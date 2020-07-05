صرف منحة 3 أشهر للموقوفين من "تكافل وكرامة" بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن صرف منحة لمدة ثلاث أشهر لـ2432 من المواطنين الموقوفين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 400 جنيه لكل مواطن، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الغذاء العالمي، لإعانة المواطنين خلال هذه الفترة نظرا لما تمر به البلاد بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على تلك المبادرة الطيبة.

وأكد محافظ سوهاج، أن الدولة حريصة على رعاية أبنائها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت الأزمات، معربا عن تقديره لكافة الجهات المعنية التي أسهمت بدورها في توصيل الدعم اللازم إلى المواطنين المستحقين، والتي تطلبت تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق .

وأوضح محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أنه تم إرسال رسالة إلكترونية للأسر المستهدفة من خلال قواعد البيانات، مشيرا إلى أن الأسر التي وصلت إليهم تلك الرسالة يجب عليهم التوجه لمنفذ "فوري" للصرف بالكود السري الخاص بكل رسالة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المنحة تصرف في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وأغسطس، لنفس العملاء دون تغيير، وبالنسبة للدفعة الأولى (يونيو) سيتم استئناف الصرف للمتبقي من العملاء الذين لم يتمكنوا من الصرف لمدة عشرة أيام بداية من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الصرف سوف يكون بالرقم القومي من منافذ "فوري" على مستوى الجمهورية، وليس بالكود ولا رقم الموبايل، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين الاستعلام من الإدارات التابعين لها كل طبقا لنطاق سكنه عن وجود اسمه.