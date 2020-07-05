"سلمان للإغاثة" ينظم مبادرة مجتمعية لتوعية الأطفال بفيروس كورونا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام في مناطق بني فائد والجعدة والتنابكة ونازحي الطينة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة، المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م في قسم الطوارئ 4 مستفيدين، وعيادة الباطنية 98 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 70 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى. كما صرفت الأدوية لـ 104 أفراد، واستقبل قسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضًا، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

وفي إطار متوازي، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الربع الثاني من عام 2020م بتسيير 154 شاحنة إغاثية عن طريق البر تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متنوعة تزن 3,340 طنًا، مقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة الأيتام واليتيمات في مشروع "بذرة أمان" بمبادرة مجتمعية وصحية لتوعية أقرانهم من الأطفال عن طرق الوقاية من فيروس كورونا في محافظة مأرب، وذلك على مدى ثلاثة أيام. وبمبادرة ذاتية من هؤلاء الأطفال وغيرهم، وحرصا على سلامة أحبتهم الآخرين ونقل المعرفة التي تعلموها قرروا أن يخرجوا إلى مخيمات النازحين لتوعية أقرانهم، فتم التنسيق لهم مع فريق مختصات الدعم الاجتماعي بمشروع "بذرة أمان" إلى مخيم السويدا بمأرب الذي يحتضن 1,200 طفل نازح.

وتنوعت أساليب الأطفال في تقديم التوعية وتعددت الوسائل التي قدموها من لقاءات فردية وتوزيع مطويات إرشادية، إلى تقديم عروض مسرحية وخطابات إذاعية لتعريفهم بأعراض المرض وطرق الوقاية منه، والطرق الصحيحة لغسل اليدين وكيفية التعامل مع المصابين أو المشتبه بهم وغيرها.

ومن مأرب شمالا إلى مديرية المخا غربا، ألهمت الفكرة الأطفال الآخرين في المشروع بالساحل الغربي، فنظموا هم أيضًا نزولاً ميدانيًا في اليوم التالي إلى مخيم بني جابر بالخوخة والمخيمات القريبة منهم لنقل المعرفة ولنشر التوعية لأكثر من 800 طفل نازح، وليسعد الجميع بالصحة والأمان.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية والعلاجية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني بمختلف محافظاته دون تمييز.