مركز الملك سلمان يوزع 3.4 ألف كرتون تمور في مأرب والحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3,425 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي مأرب والحديدة في اليمن.

جرى توزيع 1,500 كرتون تمور في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,500 أسرة، وتوزيع 1,925 كرتون تمور في مديريتي الخوخة والدريهمي بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1925 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية للنازحين المتضررين من السيول من محافظة الجوف إلى مناطق الروضة والوادي والحدباء ومحطة بن معيلي وصحراء الرويك التابعة لمحافظة مأرب، اشتملت على توزيع 100 خيمة و600 بطانية، و200 بساط، استفاد منها 600 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز، والتي تستهدف المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة محافظات يمنية.