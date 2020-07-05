تأجيل محاكمة 87 متهمًا في اعتصام رابعة لـ9 يوليو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تدبير اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 9 يوليو الجاري، للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

ونسبت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، إبان اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر.