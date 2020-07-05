"فنون حلوان": تعديل ساعات الامتحانات يستلزم موافقة "الأعلى للجامعات"

أكد الدكتور أحمد فؤاد هانو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي كورونا فيروس "كوفيد 19"، قبل انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجميع الأقسام، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن الإجراءات تمثلت في التعقيم الدوري للجان، والتهوية الجدية لها أثناء انعقادها، إضافة إلى الكشف الحراري للطلاب قبل الدخول إلى باب الكلية، وكذلك النظافة المستمرة والتعقيم الدوري لدورات المياه.

وأوضح عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الكلية راعت في امتحانات الشعب المختلفة التوقيتات الزمنية، خاصة فيما يتعلق بالمواعيد المحددة لكل شعبة والفترات المخصصة لكل مادة، موضحًا أن الكلية اتخذت عددًا من الإجراءات للتيسير على الطلاب أثناء فترة امتحان كل مادة، من خلال تقليل عدد الأسئلة: "بمعنى أننا استطعنا أن نقلل القيمة الفعلية للامتحان والمُخرج الخاص به، فبدلًا من أن تأخذ فترة الإجابة على الامتحان للمادة الواحدة للطالب 10 ساعات ممكن أن تأخذ 6 أو 7 ساعات، فبالتالي الطالب يستطيع الخروج قبل موعد الامتحان بـ 3 ساعات".

وتابع، أن عدد الساعات المقررة لامتحان المواد موضوعة وفقًا للائحة الكلية، مشيرًا إلي أن أي تغيير يطرأ عليها يستلزم موافقة المجلس الأعلى للجامعات.