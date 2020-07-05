وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، عن وثيقة سرية وصلت لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، حول عقوبات ستفرضها دول الاتحاد الأوروبي على إسرائيل في حال نفذت مخطط "الضم" لأراضٍ فلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ العديد من التدابير والإجراءات العقابية، منها مقاطعة زيارات وزراء الخارجية لإسرائيل، ووقف تبادل الطلاب، وإلغاء المنح الخاصة بالبحوث العلمية الإسرائيلية، أو خفض تمويلها.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه الوثيقة نقلت لخارجية الاحتلال الإسرائيلي من قبل مجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين، الذين عقدوا محادثات مع سفراء عدد من الدول الأوروبية ويتواجدون باستمرار في بروكسل.