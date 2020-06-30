الوطنية للصحافة: شركة هواوي للتكنولوجيا تتبرع بعشرة آلاف كمامة طبية

قالت الهيئة الوطنية للصحافة إن شركة هواوي للتكنولوجيا تبرعت بعشرة آلاف كمامة طبية للهيئة في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الهيئة الوطنية للصحافة قامت بتوزيعها وتسليمها للمؤسسات الصحفية القومية طبقاً لأعداد العاملين بها، مع التشديد على ضرورة مراعاة توزيعها على العمال والفئة الأقل دخلاً، وذلك ضمن جهود الهيئة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالمؤسسات الصحفية.

وأرسلت الهيئة صورة مرفقة بالخبر عن لقاء جمع مسؤولي الشركة مع كرم جبر، رئيس الهيئة السابق، الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلفا لمكرم محمد أحمد، وعبد الله حسن، وكيل الهيئة السابق، وذلك مقر الهيئة.

وتم تعيين المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة خلفا لكرم جبر، لكنه أكد في تصريح له ان رؤساء الهيئات الإعلامية سيتسلمون عملهم بشكل رسمي عقب حلف اليمين أمام مجلس النواب الأحد المقل 5 يوليو.