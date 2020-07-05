طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على الوجه البحري والقاهرة.. معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية، لطيف ليلا على السواحل شمالية، شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 23

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 31 21

سيوة 36 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 21

راس سدر 38 25

نخل 37 17

نويبع 37 25

طابا 35 23

كاترين 32 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

ادفو 41 27

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 37 27

ابورماد 36 27

حلايب 34 28

راس حدربة 34 28