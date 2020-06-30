طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأربعاء يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحب ذلك نزول الشبورة للمائية صباحا والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، أما عن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيبقى الطقس حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن محافظات الصعيد، فيبقى الطقس حار على محافظات الشمال نهارا شديد الحرارة على محافظات الجنوب، يصاحبه رياح معتدلة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 35 23

السواحل الشمالية 31 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 28

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد 39 27