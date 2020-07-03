طقس الغد حار رطب نهارا لطيف ليلا.. والرياح معتدلة تنشط أحيانا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، في حين تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 38 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 37 23

طنطا 37 23

شبين الكوم 37 24

دمنهور 35 23

بلطيم 31 23

مطروح 29 21

السلوم 31 20

سيوة 39 22

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 38 22

المنصورة 37 23

الإسماعيلية 39 18

السويس 38 20

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 24

نخل 39 17

نويبع 39 26

طابا 37 23

كاترين 34 20

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 40 23

بني سويف 40 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

إدفو 42 29

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 22

شلاتين 38 27

ابو رماد 37 27

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 27