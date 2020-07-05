توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا لطيف ليلا والكبرى بالقاهرة 36

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ومتوقع طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

طقس الإثنين 6 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.

طقس الثلاثاء 7 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.

طقس الأربعاء 8 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.