باعة يتظاهرون احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية الصعبة بغزة

تظاهر، اليوم، عشرات من أصحاب البسطات والباعة غرب مدينة غزة، احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية والمادية الصعبة واستمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية للشهر الرابع على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عشرات الباعة المتجولين وأصحاب البسطات في الأسواق الأسبوعية في قطاع غزة، نظموا وقفة احتجاجية غرب مدينة غزة، رفضا لاستمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية وتردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

وهتف المشاركون في الوقفة "بدنا نأكل بدنا نعيش"، جراء الحالة الاقتصادية الصعبة بفعل إغلاق الأسواق الأسبوعية وعدم توفير بدائل لهم لجلب قوت أبنائهم وأطفالهم، رافعين لافتات تدعو لإنصافهم والنظر لحالهم المعيشي المتردي.

ودعت نقابات عمالية ومؤسسات حقوقية في غزة إلى تعويض العمال والباعة والباعة المتجولين وأصحاب البسطات والسائقين، الذين يعتمدون على الدخل اليومي.