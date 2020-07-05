التنمية المحلية: ضبط 200 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بالمحافظات

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالات بعدد من المحافظين، من بينهم محافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض المحافظات الساحلية، للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها، خاصة بعد تلقي الوزارة لعدد من الشكاوى خلال الأسبوع الأول من الفتح التدريجي لبعض المنشآت التى تُقدم خدمات للمواطنين.

وأشار "شعراوي" إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات شنت حملات مفاجئة للمرور على كافة الأحياء والمدن والمراكز، للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، مؤكدًا أن المحافظات نجحت فى ضبط عدد من المخالفات، حيث تم إغلاق وتشميع عدد كبير من المقاهى والكافيهات فى تلك المحافظات بعد السماح للزبائن بتناول الشيشة، وعدم الالتزام بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمقهى والمطعم والكافيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، حيث أشار إلى تحرير المحافظات لنحو 200 مخالفة متنوعة، تتعلق بتقديم الشيشة بالمقاهي، وعدم تطبيق نسبة الإشغال المقررة.

وفى محافظة القاهرة شنت الأجهزة التنفيذية، مجموعة من الحملات المفاجئة على المقاهي وصالات الجيم بأحياء وسط القاهرة وبولاق أبوالعلا والأزبكية والزيتون والمعادي، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد قرارات الحكومة بالموافقة علي الفتح التدريجي لبعض المنشآت.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة في عدد المقاهي والكافيهات، وعدم تطبيق الاجراءات الوقائية بين المواطنين، وتم غلق تلك المقاهي والكافيهات، من بينها مقهى البهوات بشارع بورسعيد وأحمد عرابي ومقاه ببولاق أبوالعلا والزيتون، كما تم غلق عدد من صالات الجيم لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفى محافظة الإسكندرية، شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مفاجئة على المقاهي والمطاعم والكافتيريات بأحياء شرق والمنتزة أول والعامرية وتعاونيات سموحة، وتم غلق وتشميع عدد من المقاهى المخالفة، وتحرير محاضر لـ6 شواطئ لم يلتزم مستأجروها باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفى الجيزة تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات لبعض أصحاب المحلات، لارتكابها بعض المخالفات الخاصة بمواعيد الغلق، إضافة الى تحرير محاضر لعدد من المقاهى والكافيهات لعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.