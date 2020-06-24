ربع حرية و75% وعي.. التعايش مع كورونا يبدأ السبت

بعد 90 يوما من الحظر، أعادت الدولة جزءا كبيرا من الحياة الطبيعية للمواطنين مرة أخرى، حيث خففت من الإجراءات الاحترازية، التي قضت بها مسبقًا، ضمن إجراءات الإغلاق لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأقرت إجراءات جديدة ضمن خطة التعايش التي أعلنت عنها مسبقًا، والتي تعد أقل حدة وأخف تقييدًا للمواطن.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي، بالأمس الثلاثاء، إن هناك إجراءات احترازية جديدة لكل القطاعات المختلفة، سيتم تطبيقها من السبت المقبل 27 يونيو، من بينها قرارات اعتمدت على وعي المواطن بنسبة كبيرة.

أول تلك الإجراءات هي إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، مهما تم أخذ الاحتياطات، وأيضًا فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%، ويليها إعادة فتح المنشآت الثقافية والسينمات بـ25% من قدرتها الاستيعابية أيضًا.

القرارات السابقة أتاحت نسبة 25% حرية للمواطنين، بحيث يكون متاح أن تتحمل المنشآت والجهات السابق ذكرها تحمل ربع طاقتها فقط، مع إعطاء النسبة الأكبر 75% لوعي المواطن ذاته، وإدراكه لما تمر به البلد، الذي ما زالت الحكومة تراهن عليه.

وتصمم الحكومة على الاعتماد على وعي المواطن على الرغم من السخرية و"الكوميكس" و"الهزار" وإطلاق النكات على ذلك المصطلح، وهو ما ذكره رئيس الوزراء في مؤتمر بالأمس، ولكنه أكد أن القرارات التي تم اتخاذها مرنة ومرتبطة ارتباطا شديدًا بوعي المواطنين.

التعايش مع كورونا لا يجوز فصله عن وعي المواطن، فإذا كانت القرارات تعطي للمواطن ربع حرية، فإنها تعول بـ75% على وعيه، وهو ما أوضحه "مدبولي": "إذا مكنش كل واحد فينا يخاف على نفسه ويعي وهو بيتحرك وهو بيستهتر بالإجراءات اللي بنعلنها هيبقى معرض لخطر الإصابة بالمرض أو نقله لأفراد أسرته ومهما أخدنا من قرارات لن يكون ناجح إلا إذا التزم المواطن بقدر الإمكان بكل الإجراءات اللي بنقولها عشان نحافظ على المواطن".