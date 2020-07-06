أمل مبدي تروي كواليس تقديم رجاء الجداوي حفل "قادرون باختلاف": بنت مصر

صداقة قوية جمعتهم منذ عدة أعوام، وطدتها كونهن ينتمين للمحافظة ذاتها الإسماعيلية، وكللها العمل والمناسبات الاجتماعية العديدة، حيث كانت الفنانة الراحلة اليوم رجاء الجداوي هي أول من بادرت في ذهن الدكتورة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية، لتقديم احتفالية "قادرون باختلاف" عام 2018، التي أشاد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"سمراء القاهرة".

توفيت صباح أمس الفنانة رجاء الجداوي، بعد معاناة استمرت 43 يوما ناضلت فيهم مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

تلقت الدكتورة أمل مبدى، خبر الوفاة بحزن بالغ، حيث حرصت على أداء صلاة الغائب على روحها الطاهرة، متمنية أن يؤديها الجميع اليوم لتوديع الفنانة الراحلة، التي ساهمت في صناعة فن راقي متميز، على حد قولها، موجهة العزاء لأسرتها بأكملها نيابة عن جميع أفراد الاتحاد وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

جمعت عدة مواقف بين فتاتي الإسماعيلية، حيث إنه قبل حوالي عامين من ذلك، بدأت أمل مبدى التحضير لحفل "قادرون باختلاف"، لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي وضعت إحدى فقرات لعرض أزياء بين ذوي الهمم والفنانين المشاركين، لتبادر إلى ذهنها نجمة الأزياء وملكة الجمال السابقة رجاء الجداوي، حيث سارعت الاتصال بها، قائلة: "ردت قالتلي أنا معاكي تماما، ورحبت جدا بأنها تقدم الفقرة دي وتشرف على الدفيليه".

مبدى: الجداوي كانت الفنانة الوحيدة اللي بتيجي البروفات يوميا.. وعدلتي مكياجي بنفسها

وفي خلال التفاصيل الكثيرة للإعداد لذلك الحفل الأول من نوعه، لم تتمكن مبدى من التأكيد على الجداوي، التي عاودت الاتصال بها لحرصها الشديد على المشاركة بالاحتفالية "لقيتها بتتصل بيا وزعلانة وبتقولي إزاي تنسي تكلميني، ووقتها مكناش عارفين لسه أن الرئيس هيجي"، وفقا لحديث رئيسة الاتحاد، مضيفة أنه عقب ذلك الاتصال باتت الفنانة الراحلة تحضر يوميا منذ الظهر وحتى بعد منتصف الليل للمشاركة في البروفات التحضيرية وكافة تفاصيله، على خلاف جميع المشاركين، رغم أن فقرتها لم تكن تحتاج لذلك المجهود، لكنها كانت مهتمة للغاية به، وتستجيب لطلبات جميع المشاركين بتواضع شديد.

مبدى: فضلت تشكرني بعد الحفلة كأني جبتلها جايزة وبتناديني ببنت بلدي الإسماعيلية

في 24 ديسمبر 2018، وقبل ساعات من انطلاق الحفل، أكدت مبدى أن الجداوي تابعت كل تفاصيل فقرة عرض الأزياء بعناية شددية واهتمت بجميع تفاصيل الحفل بحب وسعادة بالغين، مضيفة: "حتى المكياج للكل، وعدلتي الميكب بتاعي بنفسها، وكانت مالية المكان كله بهجة وروح وتتعامل مع الكل بتواضع ورقي جدا"، لتتفاجأ أثناء الحفل بإشادة الرئيس السيسي بها، بقوله: "أنا بشكرك جدا جدا.. ربنا يديلك الصحة ويكرمك، وهتفضلي طول عمرك شيك جدا.. أوعي حضرتك تفتكري شيك على اللبس بس، لا والله شيك في كل حاجة"، وهو ما أثر بشدة على الفنانة الراحلة التي بكت فرحا وخجلا، قائلة: "أنا أخدت أعلى وسام النهارده، متشكرة جدا يا فندم".

ومنذ ذلك الحين، كانت ملكة جمال القطر المصري لعام 1958، تعتز للغاية بعلاقتها مع رئيسة الاتحاد المصري "كانت كل مرة بتشكرني كأني جبتلها جائزة الدولة التقديرية، وأنا أقولها ده السبب أنك وافقتي على الفكرة من الأول بحب وكنتي مهتمة جدا"، حيث كانت تلقبها بـ"ببنت بلدي الإسماعيلية"، ليلتقيا لاحقا في عدة مناسبات اجتماعية شهدت فيها مبدى على مدى الاحترام والتقدير الذي حظت به الجداوي بين الأمراء العرب.

ووصفتها مبدى، في حديثها لـ"الوطن"، بأنها كانت "ست الستات وبنت من أرض مصر بحق"، حيث كانت تتعامل برقي بالغ ولم تهين أحد على مدار مسيرتها، وتحرص على تقديم النصائح بحب وأدب في مختلف المواقف، فضلا عن أناقتها البالغة المعروفة، موضحة أنها كانت مفعمة بالحياة ومحبة لها، حيث تروي أنه في أحد المواقف "مرة أميرة بنتها كانت جيبالها دوا فيتامين وعليه صورة ست عجوزها قالتلها، أيه ده أنتي فاكراني قدها ولا إيه ورفضت تاخده".

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بفيروس كورونا بعد الانتهاء من التصوير.