يسرا تبكي على الهواء: "رجاء الجداوي مش هتتكرر تاني"

أعربت الفنانة يسرا، عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، قائلةً: "أعزي نفسي وأعزي مصر كلها برحيلها".

وأضافت "يسرا"، باكية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "الست دي مش هتتكرر تاني مش هييجي زيها تاني لأنها نظيفة وراقية وست هانم، وظهر وسند لأي حد، صديقة وأخت وأم وصاحبة".

وتابعت: "الست دي علمتنا إزاي نحب بعض ونكون راقيين ونسامح ونعيش هيا ماعشتش لنفسها عاشت لبنتها وأصحابها".

وكشفت عن آخر الكلمات التي قالتها لها رجاء الجداوي في مستشفى العزل في أخرى مكالمة: "قالت لي يا رب يا يسرا ما تقعي في الضيقة اللي أنا فيها دي، دعت لي في عز تعبها مافيش حد كده دلوقتي، رحيلها زي وفاة أمي من سنة".