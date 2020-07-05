فيديو.. لحظة وصول جثمان رجاء الجداوي لمدافن الأسرة وصلاة الجنازة

بثت جريدة "الوطن" لقطات للحظات وصول جثمان الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض بعد إصابتها بفيروس كورونا، لمدافن الأسرة بالبساتين.

وظهر في الفيديو رجال الطب الوقائي لحظة نزولهم من سيارة الإسعاف، وحملوا جثمان الفنانة الراحلة وأدخلوها للمقابر.

كما ظهرت في الفيديو أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي الوحيدة، وهي تبكي ومنهارة، وكتب على الجثمان ورقة بها جملة "أحذر خطر الإصابة بالعدوى".

وصلى المتواجدون على جثمان الفنانة الرحلة قبل دخولها للمقابر ودفنها.

وانتهت منذ قليل مراسم دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي بمقابر العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة الراحلة وكان من أول الحضور إلى المقابر الفنانة فيفي عبده، وبعد ذلك وصل كل من الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ومنير مكرم إلى المقابر بمنطقة البساتين، لحضور جنازة ودفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي.

كما حرصت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين على الحضور إلى المقابر بمنطقة البساتين، لتشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي، وقالت الفنانة إلهام شاهين لـ"الوطن": "رجاء الجداوي كانت تحب الخير وصاحبة واجب وكنت أتواصل معها دائما".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.