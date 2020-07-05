4 حالات ارتفاع حرارة في امتحانات "آداب حلوان" أمس.. و2 قدما اعتذارا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات لم ترصد أي شكاوى بشان أعمالها أمس، مضيفا أنّها سارت بصورة منتظمة وهادئة، وأشاد بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية منذ دخولهم للجامعة.

وأوضح نجم، لـ"الوطن"، أنّ الجامعة رصدت أمس 4 حالات اشتباه من الطلاب أثناء الكشف عن درجة حرارتهم على البوابات الرئيسية بالجامعة قبل دخولهم، موضحا أنّها كانت ارتفاع في درجات الحرارة فقط لـ38، وجرى حجزهم في غرفة منعزلة حتى انخفضت درجة حراراتهم وتم السماح لـ2 منهم بالدخول للجان، و2 منهم قرروا تقديم اعتذار عن الامتحان، وسيسمح لهم بامتحان المادة المعتذر عنها دور أكتوبر المقبل، بكامل الدرجة المخصصة للمادة.

وتابع أنّ الجامعة راعت في وضع جداول امتحانات الفرق النهائية فرق التوقيت الزمني بين دخول الطلاب ومواعيد خطوط المترو المقرر وقوفها بمحطات جامعة حلوان وعين حلوان، لافتا إلى أنّ إجمالي عدد الطلاب المقرر أداء امتحاناتهم للفرق النهائية يبلغ 37 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، وعدد الطلاب الممتحنين في اليوم الأول داخل الحرم الجامعى يبلغ 4 آلاف طالب، والجامعة تلقت حتى الآن 62 عذرا من الطلاب الذين لا يرغبون في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.