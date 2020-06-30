موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع برشلونة ضد نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء 30 يونيو الحالي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ33 من مباريات إياب الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وتقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، على قنوات بين سبورتس HD 1، وبين سبورتس HD 2 بتعليق علي محمد علي، كما يمكنك مشاهدتها عبر قنوات بين سبورتس HD 13 EN، وبين سبورتس FR HD 1، وبين سبورتس Connect.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل البارسا المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، جمعها من الفوز بـ21 مباراة والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5، يعقبه أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة جمعها من الفوز بـ15 مباراة، والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 4 مباريات.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين، المدير الفني للفريق، اللقاء بطريقة 4-3-3 وبتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندرية تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنسو فاتي، لويس سواريز، ليونيل ميسي.

التشكيل المتوقع لفريق أتليتكو مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، اللقاء بطريقة 4-4-2 وبتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: رونان لودي، خوسيه ماريا خيمينيز، فيليبي، كيران تريبيير.

خط الوسط: توماس ليمار، توماس بارتي، ماركوس يورينتي، أنخيل كوريا.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، جواو فليكس.