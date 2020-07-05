"قطاع الأعمال": اختيار رؤساء شركات الغزل بعد الدمج

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج بدأت فعليا خطوات دمج شركات الغزل والنسيج الـ32 في نحو 10 شركات فقط.

وأضاف "توفيق"، لـ"الوطن"، انه تم إجراء تقييمات لـ32 عضو منتدب للشركات الـ32 الحالية، وتتضمن شركات التجارة وحليج الأقطان، ستدمج في 10 شركات خلال شهور، من بينهم 9 شركات غزل.

وتابع أن مكتبا استشاريا للموارد البشرية، تحت إشراف مكتب وارنر الأمريكي، القائم بعمليات التطوير، إلى جانب الشركة القابضة للغزل والنسيج، اختار 4 من الأعضاء المنتدبين، بالإضافة إلى 6 أعضاء جدد "منهم واحد قيد التعيين".

وأشار الوزير إلى أن رؤساء الشركات العشر الجدد استلموا العمل بالفعل، وجار الآن التمحيص في دليل السياسات والإجراءات لتدريب الإدارات الجديدة عليها، قائلا: "الخطة تسير بنجاح عن طريق التطوير عبر شقين رئيسين: شق الإدارة، وشق تحديث الماكينات والمعدات على أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، لاستعادة عرش شركات الغزل والنسيج المصرية إلى ما كانت عليه في الماضي".

وكانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وقعت في يونيو الماضي بروتوكولا مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات- إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة- للتعاون في تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير مصانع للغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا في كفر الدوار، وإنشاء مصنع غزل "أوبن إند" بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج، وتطوير مصنع غزل 2 بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وتطوير محلج الزقازيق التابع لشركة مصر لحليج الأقطان، وتطوير محلج كفر الدوار التابع لشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، وتطوير محلج كفر الزيات التابع لشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان.