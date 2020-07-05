الصين تستدعي 668954 سيارة مرسيدس بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت شركة مرسيدس- بنز الصين المحدودة، استدعاء 668954 سيارة من السوق الصينية، بسبب مخاوف من تسرب الوقود.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، في بيان اليوم الأحد، أن الاستدعاء الذي من المقرر أن يبدأ في 18 يناير المقبل، يشمل سيارات من طرازات الفئات "سي، إي، في" وغيرها.

وأوضحت المصلحة أنه تم إصدار أمر الاستدعاء نظرًا لأن اللحام الرابط بين مضخة الوقود ذات الضغط العالي بالمحرك وأنبوب الوقود منخفض الضغط الخاص به قد يتأثر مع الاستخدام على المدى الطويل، ما قد يؤدي إلى تسرب الوقود.

ومن المقرر أن يستبدل الوكلاء المعتمدون الأجزاء المعيبة من السيارات المتضررة مجانًا لإزالة مخاوف السلامة.