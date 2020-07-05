رئيس النواب يشكر بكري: دائم الاطمئنان على زملائه

مازح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب مصطفى بكري خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، قائلا إنّ النائب مصطفى بكري أصبح مديرا للعلاقات العامة للنواب، يتجول بين زملائه النواب داخل القاعة، يسأل ويطمن عليهم، ويخدم كل زملائه دون انتظار أو إعلان، وعاود عبدالعال، مازحا: "على فكرة مصطفى من وهو طالب ودي طريقته، وهذا ليس سلوكا جديدا عليه وأوجه له الشكر".

يأتي ذلك على خلفية تقديم النائب محمد المصري، الشكر لزميله النائب مصطفى بكري، بعد نقله إلى مستشفى الإسماعيلية عقب إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا.