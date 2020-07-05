رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

أدي رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، وهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وذلك قبل ممارسة أعمالهم، وفقاً للقوانين المنظمة لعمل الهيئتين الصحفية والإعلامية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ونص القانون، على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وأعضاؤهم يمينًا أمام مجلس النواب، قبل ممارسة عملهم، نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".

وأصدّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم كامل إبراهيم جبر.