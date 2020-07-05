أرملة الشهيد "فضل الله": ضحى بعمره من أجل تراب سيناء

أعربت الكاتبة الصحفية سامية توفيق، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، عن سعادتها بتكريم الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، لأسرة الشهيد.

وأشارت "توفيق" إلى أن زوجها كان مستعداً لأن يجود بنفسه وروحه في سبيل الحفاظ على تراب سيناء، متابعة: "رغم حبه الشديد لأبنائه وتعلقه بهم إلا أن حبه لأرض سيناء والحفاظ عليها كان أسمى وأغلى".

ولفتت إلى أن الشهيد ظل يخدم وطنه في أرض سيناء قرابة أربعة أعوام، متمنيًا الشهاده على هذه الأرض، مشيرة إلى أن استشهاده وسام وفخر وعزه لها ولأبنائه.

وكان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، كرم أسرة العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله شهيد الواجب الوطني في سيناء، تقديرًا لبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة.

كما استقبل سامية توفيق أرملة الشهيد وأولاده بمقر الجامعة، حيث جرى تكريمهم وإهداء درع الجامعة إليهم.

وقال الدكتور مجدي سبع إن "مصر عرفت طريقها جيداً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن وحدة الشعب والقوات المسلحة والشرطة كفيلة بالقضاء على الإرهاب ووضع حداً نهائيًا لجرائمه التي تخالف كل شرائع السماء، وقريباً سوف تنتصر مصر على بقايا الإرهاب، وترتفع رايتها بفضل الإرادة الحديدية التي لا تقهر لشعبنا وقواته المسلحة تحت قيادة الرئيس السيسي".

وأشار إلى أن أبناء الشهداء هم أبناء الوطن، متابعا "واجب علينا أن نقدم لهم الدعم والرعاية رداً للجميل وتقديرًا لبطولات شهدائنا".