نائب محافظ الغربية يوجه بالتصدي لمخالفات البناء

أصدر الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى العميد عادل شرشر رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بضرورة شن حملات مكبرة لردع مخالفي الأبراج السكنية، وإزالة كافة الطوابق المخالفة على مستوى كافة المناطق السكنية.

كما شدد نائب محافظ الغربية، على ضرورة تشكيل لجنة منشآت من فني الإدارة الهندسية بضرورة فك شدة خشبية دور ثاني علوي ومصادرة خلاطة البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة، وذلك بقريه بنا أبوصير حفاظا على صالح المواطنين.

وأشار نائب محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه بأهمية التنسيق الكامل مع مسؤولي ومفتشي التموين والصحة والأغذية ومرافق وإشغالات لمواجهه المخالفين وردعهم قانونيا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار فيروس "كوفيد 19".

كما شدد نائب محافظ الغربية بالضرورة التنسيق الكامل مع قطاعات التموين والصحة والاشغالات والبيئه والانقاذ المركزي و الاحياء والطب البيطري والرقابه والمتابعه الميدانية لإحكام الرقابة الميدانية .

وشدد المركز الإعلامي على أن غرفة عمليات المحافظة تواصل عملها على مدار الـ 24 ساعة، وناشدت الجميع التعاون حفاظا على صحتهم من تبعثر القمامة في الشوارع خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.