صفاء أبو السعود تنعى رجاء الجداوي: الأحبة يرحلون ولن يعوض غيابهم أحد

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود لـ" الوطن"، إن رجاء الجداوي، لم تكن مجرد إنسانة عادية على جميع المستويات الفنية والإنسانية والاجتماعية، فهي كانت بالنسبة لي وللجميع الأخت والحبيبة والصديقة، كانت في منتهى الطيبة والصدق والرقي والوفاء النادر، الذي تعجز عن وصفه الكلمات.. ولكن سنة الحياة أن الأحبة دائما يرحلون ولن يعوض مكانهم أحد .. رحم الله الأخت الحبيبة والصديقة الفنانة العظيمة رجاء الجداوي.

وكان قد تم دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي بمقابر العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة الراحلة وكان من أول الحضور إلى المقابر الفنانة فيفي عبده، وبعد ذلك وصل كل من الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ومنير مكرم إلى المقابر بمنطقة البساتين، لحضور جنازة ودفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

كما حرصت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين على الحضور إلى المقابر بمنطقة البساتين، لتشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي، وقالت الفنانة إلهام شاهين لـ"الوطن": "رجاء الجداوي كانت تحب الخير وصاحبة واجب وكنت أتواصل معها دائما".

وقال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إن الفنانة رجاء الجداوي كانت محبة للحياة، وذلك بدليل المدة الطويلة التي قضتها في الحجر الصحي.