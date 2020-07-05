ارتفاع عدد ضحايا سيول اليابان إلى 18 قتيلا و16 مفقودا

قالت السلطات المحلية اليابانية، اليوم، إن عدد ضحايا السيول والانهيارات الأرضية جراء أمطار غزيرة هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان، ارتفع إلى 18 قتيلا و16 مفقودا على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إنه من المتوقع هطول المزيد من المطر بعد الأمطار غير المسبوقة التي هطلت أمس السبت في مقاطعة كوماموتو، وتعد أسوأ كارثة طبيعية في اليابان منذ الإعصار هاجيبيس الذي خلف نحو 90 قتيلا في أكتوبر من العام الماضي.

من جانبه، طالب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في اجتماع لقوة مهام مواجهة الكوارث بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ.