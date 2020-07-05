جامعة سوهاج تناقش إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية استعدادا للامتحانات

عقد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً لمناقشة وتحديد الاجراءات و القواعد المنظمة لعملية تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، وذلك استعداداً لإجراء الفرق النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وخلال الاجتماع اكد عزيز علي حرص ادارة الجامعة علي توفير كافة إجراءات الحماية والوقاية للطلاب للحفاظ علي صحتهم والتأكيد علي سلامتهم بدءاً من عملية التسكين بالمدن وحتي انتهاء اعمال الامتحانات.

واوضح رئيس الجامعة أن التسكين بالمدن سيبدأ من يوم ١٠ وحتي ١٣ يوليو الجاري، حيث سيتم تسكين طالبات كليات المقر القديم بمبني "ناصر، ج"، على ان يتم الكشف الطبي بمبنى "ج"، وطلاب المقر القديم فسيم تسكينهم فمبنيي العارف والرعاية، على ان يتم الكشف الطبي عليهم بمبنى "ج"، اما بالنسبة لطالبات كليات المقر الجديد فتم تخصيص مبني 1، 2 للتسكين، و يتم " الكشف الطبي عليهن " امام مبنى 1، وتخصيص عمارات الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة لتسكين الطلاب على ان يتم كشف الطبي بنفس المبنى

واوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان الاجتماع تطرق الى مناقشة الاجراءات الطبية التي ستتخذها الجامعة خلال فترة الامتحانات، حيث سيتم تجهيز سيارة اسعاف وفريق طبي من المستشفي الجامعي والادارة الطبية للتعامل مع الحالات المشتبه بها، وايضاً للجان الخاصة، كما تم توفير ٢٠ جهاز كاشف حراري، وجهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم، مؤكداً علي انه سوف يتم توفير الاطقم الطبية للفحص علي مدار 24ساعة للطلاب والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية، بالاضافة الي تعقيم وتطهير كافة مبانى المدن والقاعات قبل وخلال وبعد اداء الامتحانات .

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور صفا محمود السيد والدكتور احمد سليمان والدكتور مصطفي عبد الخالق نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي و الدكتور محمد عبد الله مدير الادارة الطبية والدكتورة ايمان سلامة نائب مدير المستشفي وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.