نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الرابع للجنة مراجعة تراخيص البناء

ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، الإجتماع الرابع للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الإجتماع اللواء عصام حسين مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسينى الجندى المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.

ووجه نائب محافظ سوهاج الوحدات المحلية بضرورة سرعة الإنتهاء من الحصر الكامل للرخص على أن يتم عرضها في الاجتماع القادم وسرعة قيام اللجان الفرعية بالمعاينة على الطبيعة والمراجعة للرخص وما يتم الانتهاء منه يتم عرضه على الجانب الفني للجنة العليا .

وأوضح المهندس حيدر عبد العال أنه تم الإنتهاء من حصر الرخص الصادرة والتى تم وقفها نفاذا لقرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 ، والصادر عنه قرار السيد محافظ سوهاج 459 لسنة 2020، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث تم الحصر لعدد 8 مراكز وسيتم العرض في الاجتماع القادم بالعدد النهائي .

وافاد مدير مديرية الاسكان بأن اللجان الفرعية المشكلة لمباشرة أعمالها على الطبيعة قامت برفع عدد 8 تقارير للجنة العليا واحالتهم للجانب الفني للجنة العليا للمراجعة، وعرض تقرير عن كل رخصة .

يذكر أن قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة بدأت في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر.