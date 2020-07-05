في آخر تسجيل صوتي لها.. رجاء الجداوي تدعو بالشفاء لمحمود ياسين

نشر الفنان عمرو محمود ياسين، آخر رسالة صوتية أرسلتها الفنانة رجاء الجداوي للفنانة شهيرة، والدته، قبل عزلها في العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية.

ودعت رجاء في التسجيل بالشفاء للفنان محمود ياسين، كما أنها دعت الله بالحفاظ على شهيرة أولادها.

رجاء الجداوي لاخر لحظات حياتها تمارس انسانيتها .. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه احبائها رغم مرضها وشدتها .. اد ايه رقيقه وحنينة وروحها طيبه رحمة الله عليها.. Posted by Amr Mahmoud Yassin on Sunday, July 5, 2020

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.