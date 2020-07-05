بـ300 ألف جنيه.. تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية من شركة النصر

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن أسعار السيارات الكهربائية المزمع إنتاجها في شركة النصر تستهدف الفئة المتوسطة التجارية، موضحا أنهم يستهدفون سعر 300 ألف جنيه للمستهلك، بزيادة 30% عن مثيلاتها بالبنزين، لافتا إلى ارتفاع السعر يرجع لأن عدد السيارات المنتجة في العالم في بدايته متوقعا أن تنخفض الـ30% خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "توفيق" خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، أن السيارة الكهربائية توفر 8 آلاف جنيه في الـ10 آلاف كيلو، موضحا أن دراسة الجدوى والتي ستنتهي في نهاية الصيف ستحدد كمية الأجزاء المستوردة من السيارة، لافتا إلى أنهم يستهدفون 40% صناعة محلية كبداية وستزيد مع توطين التكنولوجيا وأرقام الإنتاج.

وأوضح أن الشركة ستنتج أكبر إنتاج للسيارات في مصر بواقع 25 ألف سيارة سنويا، لافتا إلى أن الشريك الصيني بعد اطلاعه على السوق المصري وإمكانياته طالب بالشراكة مع الشركة.

وأكد أن دراسة الجدوى ستنتهي في نهاية سبتمبر المقبل وكما ستنتهي الاتفاقيات مع الصين بشأن التوريدات وتأهيل المصنع، وفي الربع الأخير يتم تأهيل المصنع، ويبدأ الإنتاج مطلع 2021 وسيتم بيعها مثل أي منتج وستكون هناك شركة للتوزيع وما بعد البيع والصيانة، لافتا إلى أنهم سينتجون نوعين من السيارات الكهربائية مستوى تجاري ومستوى أعلى.