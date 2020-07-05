كيس وتابوت ولافتة تحذير.. إجراءات احترازية تخيم على وادع رجاء الجداوي

كيس أسود، وتابوت معدني، ولافتة كتب عليها "احذر خطر الإصابة بالعدوى".. شكّل كل ذلك ملامح أولية لمراسم جنازة الفنانة رجاء الجداوي الراحلة صباح اليوم، بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد، لتُدفن بحسب الإجراءات الوقائية.

ورصدت كاميرا "الوطن" ملامح الجنازة التي راعت كافة الإجراءات الاحترازية وقت دفنها الفنانة في مثواها الأخير في مدافن أسرتها بمنطقة البساتين بالقاهرة، حفاظًا على سلامة الحضور والقائمين بعملية الغسل والدفن، لذلك كُلف الطب الوقائي بدفن الفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها بالفيروس.

أما عن خطوات دفن المتوفين بفيروس كورونا:

- بعد وفاة مصاب كورونا يتم التعامل مع حالة الوفاة بإجراءات العزل نفسها كما هو متبع.

- تنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى بالملاءة المحيطة بها، وتنقل على ترولي قابل للتنظيف والتطهير، مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية، والتي تشمل ماسك تنفسي عالي الكفاءة، وقفاز لاتكس نظيف يغطي العباءة عند الرسغ، والعباءة السميكة التي تغطى الذراعين والصدر وتمتد الى أسفل الركبة والنظارة الواقية، إضافة إلى غطاء الرأس والحذاء البلاستيكي طويل الرقبة، مع الالتزام المشدد بخلع الواقيات بطريقة صحيحة، والاهتمام التام بغسل الأيدي بعد الانتهاء من خلع الواقيات الشخصية.

- تأتي مرحلة الغسل والتكفين، وتنقسم إلى أمور يختص بالقائم بعملية الغسل، حيث يرتدي الواقيات الشخصية المناسبة، ويأتي دور المحيطين بالحالة في أثناء الغسل، فيجب أن يمنع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم في أثناء الغسل، وفي حالة الضرورة يجب الابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من واحد متر وارتدائهم الواقيات المناسبة.

- تنقل الجثة بعد الغسل والتكفين بسيارة الإسعاف في كيس غير منفد للسوائل، وتُوضع عليه علامة احذر خطر الإصابة بالعدوى، كما يوضح ذلك بالأوراق الرسمية.

- يُراعى عدم تواجد أشخاص بالسيارة سوى أفراد الإسعاف وشخص واحد فقط من أقارب المتوفى.

- يجب أن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف، وعلى جميع المتواجدين بالسيارة بجانب الجثة ارتداء الواقيات الشخصية.

- وعن كيفية الدفن، أوضحت الوزارة أنه عند فتح الصندوق لنقل الجثة داخل المقبرة يراعى التزام من يقوم بالدفن بارتداء الواقيات الشخصية، ويراعى تواجد أقل عدد ممكن عند دخول الجثة والالتزام بغسل الأيدي، وتطهير كل الأسطح العمل التي تلامست مع الجثة.

- ويتولى الطب الوقائي هذه العملية مع مصابي فيروس كورونا؛ للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة عند الدفن.