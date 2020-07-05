ليس 82 عاما.. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

بعد وفاتها صباح اليوم، تداولت الكثير من المواقع الإخبارية والمواطنين خبر رحيل الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عاما.

فيما كشف تصريح الدفن الخاص بها الصادر من مستشفى العزل أبو خليفة بالإسماعيلية، عن عمرها الحقيقي من واقع السجلات الرسمية، بأنها كانت تبلغ من العمر 86 عاما، ما يعني أن تاريخ ميلادها المتداول 6 سبتمبر 1938، غير صحيح.

كما أوضح تصريح دفن الجثمان أن الفنانة الراحلة رجاء الجداي سيدفن في مقابر منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة.

وتوفيت صباح اليوم الفنانة رجاء الجداوي، بعد معاناة استمرت 43 يوما ناضلت فيها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير.