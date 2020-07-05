نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي غرب

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولة ميدانية مفاجئة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي غرب سوهاج، وذلك للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه فريدة سلام رئيس الحي، وعمر ممدوح مسئول تطوير الخدمات الحكومية بالمحافظة.

واطمئن نائب المحافظ على إنتظام سير المنظومة المطورة بالمركز التكنولوجي، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وضرورة تأدية الخدمات بشكل سريع، ووضع صندوق للشكاوى والمقترحات داخل المركز.

واستمع " القاضي" لشكوى من أحد المواطنين، موجها بسرعة حل المشكلة وتلبية احتياجات المواطن، مشددا علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين بالمركز، والإلتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.