بدء التحقيقات في واقعة محاولة أم التخلص من طفلها غرب الأقصر

بدأت النيابة العامة في محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة محاولة سيدة التخلص من طفلها عقب ولادته مباشرةً، من خلال إلقائه بمياه ترعة، وذلك بناحية الطود الشرفي بالبعيرات التابعة لمركز ومدينة القرنة قرب الأقصر.

وكان اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، ورد إليه إخطار يفيد تمكن عدد من المواطنين من ضبط سيدة أثناء محاولتها التخلص من طفل عقب ولادته مباشرةً، وإلقائه في مياه الترعة إلا أن الأهالي تدخلوا وأنقذوا الطفل، وتم ضبط المتهمة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.