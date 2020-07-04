جامعة الأقصر تعلن الانتهاء من تقييم بحوث طلاب سنوات النقل

أعلن الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، الانتهاء من تقييم البحوث المقدمة من طلاب سنوات النقل بكليات الجامعة المختلفة، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج البحوث، ذلك من خلال البوابة الألكترونية المعدة لهذا الشأن.

وأضاف "شحات" أن نسبة النجاح تتعدي 98% من إجمالي البحوث المقدمة، حيث أعلنت الجامعة عن تفاصيل وقواعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بإختبارات الفصل الدراسى الثانى 2019/2020، لطلاب سنوات النقل بكليات الجامعة، حيث إنه بالنسبة لطلاب السنوات النهائية تقرر أن تستمر العملية التعليمية عن طريق التعلم عن بعد حتى 30 أبريل 2020، وتعقد لهم الإختبارات بصورة إعتيادية بعد فترة من رفع تعليق الدراسة، وتحسب لهم أعمال السنة الخاصة بهم بصورة اعتيادية، وجميع أعمال الكنترولات للسنوات النهائية تتم بصورة عادية طبقاً لما هو معمول به فى الظروف العادية، وتطبق قواعد الرأفة بصورة اعتيادية.

وأضافت الجامعة، أنه توجد قواعد عامة لطلاب سنوات النقل وهى كما يلى:- (استمرار العملية التعليمية عن بعد حتى 30 أبريل 2020، وتختار الجامعة مشروع بحثى بديلاً عن الإختبارات الخاصة بمقررات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعة 2019/2020 بجميع كليات الجامعة، بحيث يكون لكل مقرر به اختبار تحريري أو شفوى أو كلاهما بشكل منفرد، ويطبق ذلك على كل الطلاب المقيدين "مستجد" فى سنوات النقل بكليات الجامعة للعام الجامعى 2019/2020، وتشمل المواصفات العامة للمروع البحثى ألا يقل عن 10 صفحات ولا يزيد عن 15 صفحة، ويحتوي على عنوان ومقدمة وموضوع البحث وخلاصة المراجع، ويراعى الطالب عدم كتابة اسمه او ما يدل عليه داخل متن البحث وإلا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وتراعى نسب الاقتباس والتشابه بين الأبحاث بحيث لا تتجاوز الحد المسموح به قانوناً، ويرفع أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقررات موضوعات المشاريح البحثية على البوابة الإلكترونية للجامعة فى موعد غايته 25 مايو 2020.

كما أكدت جامعة الأقصر، على أنه تم إستقبال المشاريع البحثية من الطلاب بكليات الجامعة المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة بداية من 31 مايو وحتى 21 يونيو 2020، وتتولى شئون الطلاب المركزية مع الكليات ومشروع البوابة الالكترونية وضع الجداول الخاصة بكل الكليات تضمن فئة مناسبة للطالب مع عدم التحميل على سيرفرات الجامعة، وتتم أعمال الكنترول لسنوات النقل بصورة العادة بالنسبة للتخلفات والباقيين للإعادة، ويكون لهم حسابات على المنصة لاستخراج بيانات الناجحون والراسبون والغياب، وإدراجهم ضمن أعمال الكنترولات الإعتيادية حيث لا يحتسب دراجات مقررات الفصل الدراسى الحالى ضمن المجموع التراكمى للطالب، وتقوم كل كلية بوضع لجان لتقييم المشاريع البحثية للطلاب على أن تنتهى من عملها بحد أقصى 30 يونيو 2020، وتعلن نتيجة التقييم للطالب ضمن هذه الفترة، ويمنح الطلاب "الراسبون والغائبون"، فى تقديم المشاريع البحثية فترة ثانية لرفع مشروع بحثى مختلف يحدده القسم المختص، بحيث يتم رفعه فى موعد غايته 10/7/2020، ويستمر لمدة 10 أيام يعقبها 10 أيام آخرى للتقييم والنتائج.