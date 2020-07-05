إغلاق مقهى في أوسيم يقدم الشيشة للمواطنين

أغلقت أجهزة مركز ومدينة أوسيم مقهى مخالف بالمركز لتقديمه الشيشه للمواطنين، ومصادرة جميع الشيش الموجودة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم وضع عدد من الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بفتح المطاعم والمقاهي والأندية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت.

وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة التزام مدير المنشآة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل ويتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشآة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.