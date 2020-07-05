10 حالات غش إلكتروني و7 ورقي.. حصاد امتحان مادة الأحياء في الأزهر

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان مادة الأحياء لطلبة القسم العلمي مر بسلام، وكان هناك ارتياح شديد بين الطلبة، "لأن الامتحان في متناول أيديهم ولم يخرج عن الحد الزمني المألوف له، وقام الطلاب بالإجابة على الأسئلة ولم تتلقى أي شكاوي في هذا الشأن".

وأوضح خليل، في المؤتمر الصحفي المنعقد، أون لاين، أنه تم تعطيل كشف المعادن في إحدى اللجان، وجرى المرور على معظم اللجان اليوم، "رُصدت بعض السلبيات التي نسعي لتلاشيها، ومنها 7 حالات غش ورقي، و10 حالات غش إلكتروني".

وأشار رئيس قطاع المعاهد، إلى وجود حالات تمزيق ورقة الإجابة وشطب على الورقة، مؤكدا أنه تم التصدي لتلك الحالات بالقانون، وجرى إلغاء ندب حالات من المراقبين.