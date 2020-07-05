وكيل "صحة الشرقية" يتفقد مخزن التموين الدوائي بالصيادين بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، مخزن التموين الدوائي الرئيسي بالصيادين بمدينة الزقازيق لمتابعة سير العمل، والتأكد من إنتظام صرف الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وتأكد وكيل الوزارة من توافر المخزون الإستراتيجي منها، وأيضاً التأكد من توافر الأصناف الخاصة بالأقسام الحرجة والعاجلة بالمستشفيات بكميات كافية.

كما وجه وكيل الوزارة بتوفير مكان مناسب لتخزين حصص المديرية من الألبان للأطفال بالمرحلة الأولي، والثانية، لسهولة توزيعها علي الإدارات الصحية بالمحافظة، كما ناقش مع مدير عام الصيدلة، ومدير التموين الدوائي، خطة العمل، وأي معوقات تخص إنتظام سير العمل وأعمال الصرف لجميع المنافذ الصحية، لوضع الحلول المناسبة لها، وشدد علي المتابعة المستمرة للتوريدات من شركات الأدوية، والتوزيع الجيد وفقاً للإحتياج، ومعدل الاستهلاك، ومؤشرات الأداء بالمستشفيات، والوحدات الصحية، ومختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن توافر العلاج اللازم للمرضي بشكل مستمر بالمحافظة، وخاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية الراهنة.