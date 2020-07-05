طفل عمره 10 سنوات يتعافى من كورونا في الشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شفاء الطفل "أحمد س." يبلغ من العمر 10 سنوات، وخروجه من قسم العزل بمستشفى السعديين بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وبعد مكوثه 10 أيام بها.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن الطفل خضع لبروتوكول العلاج المقرر من قبل الوزارة، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية له بالمستشفى، مضيفاً أنه جرى التنبيه عليه وأسرته باستكمال فترة العزل بالمنزل واتباع الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير المستشفى، وجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة، على تفانيهم في العمل.