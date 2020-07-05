شفاء ثاني حالة مصابة بكورونا باستخدام بلازما المتعافين في الشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة باستخدام بلازما الدم للمتعافين، لحالة تبلغ من العمر 58 عاما، بمستشفى الإبراهيمية المركزي، وبعد توفير الرعاية الطبية له بالمستشفى لمدة 15 يوما.

وقال مسعود، إن الفريق الطبي بمستشفى الإبراهيمية المركزي، بإشراف مدير المستشفى، أجرى التشخيص الطبي وكل الفحوصات الطبية للحالة، لافتا إلى أنه جرى مخاطبة اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، وتوفير بلازما الدم من المتعافين بعد اعتماد الشرقية ضمن 6 محافظات كمركز إقليمي لسحب بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا.

وأكمل: "جرى تنفيذ بروتوكول العلاج المحدد من الوزارة، وتم شفاء الحالة بفضل الله وخروجها من المستشفى بحالة جيدة، وتعد هذه الحالة الثانية بعد حالة التعافي ببلازما المتعافين في مستشفى فاقوس النموذجي".

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى وجميع أفراد الطاقم الطبي بالإبراهيمية، على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة.