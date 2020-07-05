الشرقية: تجمع المواطنين أمس كان بسبب "زفة عروسة" وليس افتتاح مسجد

قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة باسم محافظة الشرقية، إن واقعة تجمع المواطنين أمام أحد المساجد، وسط عزف المزمار البلدى، لم يكن بسبب افتتاح أحد المساجد، بل كان "زفة عفش عروسة"، وتابعت: "فى الأرياف لهم عرف أن عفش العروسة لا بد أن يذهب بزفة".

وأضاف أسماء عبدالعظيم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أجهزة المحافظة التنفيذية تحققت من الواقعة وعلمت أنها وقعت أمس الجمعة، مشددة على أن المحافظة تتبع إجراءات رادعة تجاه مثل هذه الوقائع حفاظاً على صحة المواطنين.

وفى سياق آخر أكدت المتحدثة باسم محافظة الشرقية، إنه لن يتم استئناف أي نشاط رياضي في المحافظة، بعدما تمت مباراة ودية لكرة القدم دون أي ضوابط صحية، مشددة على أن الغلق الكامل خلال الشهور الثلاثة الماضية ولَّد انفجارا لدى بعض من شاركوا في هذه المباراة الودية، وتابعت: "التجربة لن تتكرر مرة أخرى".